Der FV Illertissen hat im Ligapokal eine Hürde weniger

Freilos statt Viertelfinale: Auf dem möglichen Weg in die erste DFB-Pokal-Hauptrunde hat der FV Illertissen schon vor Anpfiff des Ligapokals Glück.

Vor einigen Jahren hat der Fußball-Regionalligist FV Illertissen zweimal im DFB-Pokal gespielt und sich sowohl beim 0:2 gegen Eintracht Frankfurt als auch beim 2:3 nach Verlängerung gegen Werder Bremen überaus achtbar geschlagen. In dieser Saison fehlen dem Verein noch genau zwei Siege zur erneuten Teilnahme.

Ein Ticket wird im bayerischen Ligapokal vergeben und in diesem Wettbewerb hat die Mannschaft von Trainer Marco Konrad ein Freilos für das Halbfinale bekommen. Die verbleibenden Viertelfinalpartien lauten Viktoria Aschaffenburg – SpVgg Bayreuth (1:3), VfB Eichstätt – FC Schweinfurt sowie Wacker Burghausen – TSV Buchbach (beide am 25. Mai). Die Halbfinalbegegnung mit Beteiligung des FVI wird frühestens am 29. Mai über die Bühne gehen.

Es gibt noch eine zweite Chance auf die Teilnahme am DFB-Pokal

Daneben hat der FV Illertissen noch eine zweite Chance auf die Teilnahme am DFB-Pokal. Denn auch im bayerischen Totopokal wird ein Ticket vergeben. Für die Runde der besten acht Mannschaften haben unter den 24 Qualifikanten von der Bayernliga abwärts lediglich TSV Abtswind und FC Eintracht Bamberg Interesse bekundet, weiterzuspielen. Weitere vier Viertelfinalisten kommen über den Ligapokal hinzu. Als Vertreter der bayerischen Drittligisten ist Türkgücü München nach einem Erfolg über den TSV 1860 München für das Viertelfinale qualifiziert. Nach Lage der Dinge kommen dafür also nur sieben Mannschaften zusammen; auch hier wird das Los einen Halbfinalisten ermitteln.

Der Regionalligist FC Memmingen verzichtete auf die Teilnahme an den beiden bayerischen Pokalwettbewerben. Wie auch von anderen Landesverbänden praktiziert, garantiert der BFV den 22 Vereinen, die sich gegen das Weiterspielen im Totopokal ausgesprochen haben, eine sportliche Qualifikationsmöglichkeit für die Teilnahme an der Hauptrunde in der kommenden Saison. Die Teilnehmer am DFB-Pokal müssen bis zum 30. Juni feststehen. (pim)

