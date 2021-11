So lief der Spieltag für die Teams aus dem Unterallgäu

Plus Zahlreiche Spiele müssen auch an diesem Wochenende verlegt werden. Im "Spiel der Woche" zwischen dem SV Oberegg und dem TSV Kammlach gibt es einen Spielverderber.

Eine stolze Serie bot der SV Oberegg seinen Fans in dieser Saison: Zu Hause verlor der SVO bisher kein einziges Spiel. Jedoch, jede Serie reißt irgendwann, wie eine alte Binsenweisheit besagt. Hier war nun der TSV Kammlach der Knackpunkt. Mit einem sehenswerten Tor des Tages durch Tim Heinzelmann nahm die Mannschaft von Trainer Roland Zellhuber die drei Auswärts-Punkte mit nach Hause.