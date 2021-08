Golf

16:20 Uhr

Der "Hungarian Hulk" schlägt beim GC Bad Wörishofen ab

Plus Long-Drive-Profi Robin Horvath lässt beim GC Bad Wörishofen die Bälle fliegen. Der schlagkräftige Golfer zeigt, warum er den markigen Kampfnamen „Hungarian Hulk“ trägt.

Von Marcus Barnstorf

Die Golfsportlerinnen und -sportler kennen das erhebende Gefühl, wenn sie auf der Driving Range oder am Abschlag stehen und man den Schläger zum Ball schwingt. Der satte Klang verrät, dass er genau getroffen wurde. Fasziniert schaut man ihm nach, wie er in hohem weiten Bogen davonfliegt. Diese Faszination des Golfs veredelte Robin Horvath in Perfektion. Davon konnten sich die Besucher bei „Flugshow der besonderen Art“ am Sonntagabend überzeugen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen