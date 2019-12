vor 20 Min.

Große Bühne für die besten Schützen Schwabens

340 Gäste verfolgen die Sportlerehrung des Bezirks Schwaben in Mauerstetten. Zu den Geehrten gehören Sportler aus den Gauen Türkheim und Mindelheim.

340 Gäste verfolgten die Sportlerehrung der besten schwäbischen Schützen am vergangenen Wochenende in Mauerstetten. Vier Top-Schützen erhielten dabei eine Glastrophäe als Sonderehrung für herausragende nationale und internationale Erfolge.

Bernhard Fendt (Gau Krumbach) mit der Nationalmannschaft holte bei der Europameisterschaft in Breslau den ersten Platz im Liegend-Schießen mit dem Luftgewehr. Außerdem wurde er Vizemeister bei der WM in Sydney und ebenfalls mit der Mannschaft landete er im KK-Liegendkampf auf dem dritten Platz. Nicola Müller-Faßbender (Gau Allgäu) wurde bei der EM im kroatischen Osijek Vizemeisterin bei den Juniorinnen. Ihre Teamkollegin Eva Maria Österreicher nahm an der EM in Ungarn teil und belegte die Plätze neun, zehn und elf (mit der Mannschaft).

Josef Wegscheider (Gau Lech-Wertach) wurde in Ungarn bei seiner ersten Teilnahme Europameister mit der deutschen Mannschaft. Außerdem erreichte er zwei Mal den dritten Platz mit der Perkussionspistole/Steinschlosspistole sowie den fünften Platz mit dem Perkussionsrevolver.

Karl Schnell lobt die Beteiligten hinter den Erfolgsschützen

Der Dank von Karl Schnell, Präsident des Schützenbezirks Schwaben, richtete sich deshalb auch an alle Schützen, die für den Bezirk Schwaben im In- und Ausland angetreten sind. Außerdem rückte Schnell die Beteiligten hinter den Schützen in den Vordergrund: Trainer, Übungsleiter, Betreuer, Eltern, Freunde und Partner. Gute Stimmung herrschte auch beim ersten Schützenmeister im Gau Kaufbeuren-Marktoberdorf. Richard Sirch freute sich, dass die Sportlerehrung erstmals in Mauerstetten stattfand.

Im offiziellen Teil kam auch Gerhard Furnier, der Vizepräsident Sport des Deutschen Schützenbundes zu Wort. Er dankte allen bayerischen Schützen, die sich zum Thema EU-Feuerwaffenrichtlinie engagiert und dadurch die Bundestagsabgeordneten nochmals zum Handeln aufgefordert haben. Ohne diese Initiative wären die Schützen laut Furnier in diesem Punkt nicht so weit gekommen. Schnell informierte die Gäste auch über einige Höhepunkte in diesem Sportjahr.

Gau Türkheim erhält einen Meistbeteiligungspreis

Beim diesjährigen Oktoberfestschießen wurde vom Bezirk Schwaben ein Rekord mit 994 Teilnehmern aufgestellt, daher freuten sich die Gaue Günzburg, Türkheim, Wertingen, Augsburg, Westallgäu, Ottobeuren, Iller-Illertissen und der Gau Rothtal über Meistbeteiligungspreise. „So viele Teilnehmer waren in meiner Amtszeit noch nie dabei“, sagte Schnell.

Danach überreichten Bezirkssportleiter Sascha Zirfaß und sein Stellvertreter Rene Koche die Sportplaketten an die erfolgreichen Schützen. Insgesamt wurden 183 Schützen ausgezeichnet. Voraussetzung waren ein Podestplatz bei der Bayerischen Meisterschaft, eine Platzierung bis Platz fünf bei der deutschen Meisterschaft oder die Teilnahme an einer EM oder WM. Aus dem Gau Mindelheim wurden zwölf Schützen geehrt: Manfred Baur, Michael Dreher, Jürgen Herde, Franz Hitzlberger, Erich Huber, (alle Hubertus Bronnen), Dominik Brandenburg, Michael Haid, Peter Schedel (alle Fähnlein Rechberg), Talida Chrubasik, Domenic Kiehl und Maria Schröther (alle BSV Pfaffenhausen).

Der Weltmeister aus Memmingerberg

Schuss in die europäische Spitze

Im Gau Türkheim durften sich vier Bogenschützen über die Ehrungen freuen: Sigrid, Sabine und Patricia Sauter sowie Moritz Kurz (alle von der Kgl. priv. SG Bad Wörishofen). Nach dem Festakt gab Schnell bekannt, dass die nächste Ehrung am 21. November 2020 in Stadtbergen stattfindet. (ris, flm)

