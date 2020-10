vor 18 Min.

Lisa Vögele fährt zur Verbandsmeisterschaft

Für die junge Bad Wörishoferin ist die Bezirksmeisterschaft nur Durchgangsstation

Die Tischtennis-Bezirksmeisterschaften der Jugend in Schwaben-Süd fanden in Wildpoldsried statt. Von den Tischtennisfreunden Bad Wörishofen waren bei den Jungen 18 Simon Wolf und bei den Mädchen 13 Lisa Vögele am Start.

Simon Wolf besiegte in seiner Vorrundengruppe Tobias Gall (DJK Seifriedsberg), Fabian Aumann (SV Dettingen), Nico Waibel (TTF Günztal) und musste sich nur Michael Demmler (TV Waal) mit 0:3 geschlagen geben. Dadurch zog er als Zweiter in die Endrunde ein. Hier besiegte Wolf mit 3:1 Andreas Fröhlich (TTF Günztal). Um den Einzug ins Finale scheiterte er aber am späteren Sieger Simon Wild vom TSV Schwabmünchen mit 1:3. Im Spiel um den dritten Platz unterlag Wolf mit 1:3 gegen Tobias Gall (DJK Seifriedsberg).

Bei den Mädchen 13 war Lisa Vögele ihren Gegnerinnen deutlich überlegen und gewann alle vier Spiele gegen Lara Kübler (SV Dettingen), Zoe-Loreen Sommer (TSV Oberstdorf), Antonia Wind (SV Dettingen) und Paulina Schubert (TSV Oberstdorf) ohne Satzverlust mit 3:0. Damit qualifizierte sie sich für die Verbandsbereichsmeisterschaften Mitte November in Thannhausen. (er)

