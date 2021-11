Der Bezirk streckt die Sportwaffen

Plus Der Rundenwettkampf wird ausgesetzt. Bis dahin haben sich die heimischen Vereine ordentlich verkauft.

Praktisch eben erst angefangen, befinden sich die Schützen aus der Region schon wieder in der Zwangspause. Am Donnerstagabend setzte der Schützenbezirk Schwaben seinen Rundenwettkampf vorerst aus. Bis dahin hatten die heimischen Mannschaften eine solide Saison gezeigt. Ein Überblick: