vor 38 Min.

Schlechte Nachrichten für den SVS Türkheim

Während die Türkheimer Herren gegen den Tabellenzweiten der Regionalliga verlieren, siegt die Konkurrenz. Das lässt die Chancen auf den Klassenerhalt sinken.

Die Niederlage gegen den Tabellenzweiten war zwar erwartbar gewesen, dass jedoch die direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt gleichzeitig punkteten, war für die Türkheimer Volleyballer eine schlechte Nachricht.

Gegen den VC DJK München-Ost-Herrsching unterlagen die Mannen von Spielertrainer Robert Frey in eigener Halle mit 0:3. „Alles oder nichts“ lautete das Motto des SVS und so begann der erste Satz auf Augenhöhe mit den Gästen aus München. Gute Aufschläge, tolle Abwehraktionen und starke Angriffe waren das Erfolgsrezept bis zum Spielstand von 16:16. Wie so oft in der Saison brachen die Türkheimer dann aber ein und die Münchner zogen davon und gewannen den ersten Satz deutlich mit 25:19.

Im dritten Satz agiert Türkheim trotzig

Im zweiten Satz gingen die Münchner ohne große Mühe schnell mit fünf Punkte in Führung und Türkheim fand keine Mittel, um die großgewachsenen Gegner zu stoppen, und verloren auch diesen Satz klar mit 18:25. Wer gedacht hatte, dass es das nun war, der irrte sich. Trotzig und mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch starteten die Mannen um Spielertrainer Robert Frey in den dritten Satz. Türkheim lag schnell mit 7:1 in Führung und hielt diesen Vorsprung bis zum 17:15. Dann kam der Spielertrainer der Münchner, Johannes Kessler, zum Aufschlag. Mit acht starken Sprungaufschlägen brachte er seine Mannschaft mit 17:23 in Führung und sorgte am Ende auch für den letzten Punkt zum 25:18 für die Gäste.

Nach Spielende folgte dann auch noch mit Blick auf die Ergebnisse der Konkurrenz die nächste Ernüchterung. Regenstauf besiegte Schwaig mit 3:1 und auch Bayreuth gewann auswärts gegen Freising mit 3:2. Somit fehlen den Türkheimern nun fünf Punkte zum rettenden Relegationsplatz. Zwar treffen die Türkheimer noch auf Bayreuth und können hier im direkten Duell punkten, allerdings muss der SVS auch noch gegen den Tabellenersten und -dritten antreten. (svs)

Lesen Sie auch:

In Türkheim wird jetzt wieder gerechnet

Türkheim sendet kräftiges Lebenszeichen

Themen folgen