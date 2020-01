vor 17 Min.

So verliefen die Hallentage des TSV Mindelheim

Bei den Pro-Physio-Hallentagen des TSV Mindelheim wird zwischen den Jahren toller Jugendfußball geboten. Den größten Zulauf an Zuschauern haben die Kleinsten.

Von Axel Schmidt

Die Engländer kennen das: Kurz nach Weihnachten gehen die Profifußballer wieder auf Punktejagd. Genauer gesagt, schon am 26. Dezember, dem „Boxing Day“. An diesem Tag sind volle Stadien und tolle Stimmung garantiert. Ähnlich verhält es sich mit den Pro-Physio-Hallentagen des TSV Mindelheim, die traditionell unmittelbar nach den Weihnachtsfeiertagen beginnen und über vier Tage gehen. Auch hier herrschte in der Dreifachsporthalle des Maristenkollegs beste Stimmung – und es wurde sehenswerter Jugendfußball geboten. In vier Altersklassen wurden acht Turniere ausgespielt.

Viele kommen zu den Pro-Physio-Hallentagen des TSV Mindelheim

G-Junioren

Den größten Zulauf an Zuschauern hatten traditionell die Bambini. Die jüngsten Kicker füllten die Halle mit zahlreichen Zuschauern. Die meisten Spieler stellte dabei der Gastgeber. Gleich vier Bambini-Mannschaften des TSV Mindelheim waren am Start. „37 Kinder spielten mit“, sagte einer der Trainer, Andreas Ramerth. „Wenn alle da gewesen wären, hätten wir noch zwei Mannschaften stellen können. Dann wären es um die 50 gewesen.“ Um den Kicker-Nachwuchs ist es also gut bestellt in Mindelheim. Auch wenn kein Heimsieg heraussprang. Beim G1-Turnier unterlag der TSV Mindelheim 1 im Halbfinale dem späteren Zweitplatzierten TV Woringen knapp mit 0:1, gewann dann aber das Spiel um Platz drei mit 3:0 gegen den FSV Dirlewang. Sieger wurde die SG Amberg/ Wiedergeltingen dank eines 2:0 gegen Woringen. Der TSV Mindelheim 2 belegte Rang sechs. Bei den G2-Junioren setzte sich der FC 98 Auerbach/ Stetten im Finale nach Siebenmeterschießen gegen den SSV Markt Rettenbach mit 3:1 durch. Hier belegten die beiden Gastgeber die Plätze sechs und acht.

F-Junioren

Die F1-Junioren hatten die Turniertage eröffnet. Dabei startete der TSV Mindelheim mit zwei Mannschaften, die sich im Halbfinale gegenüberstanden. Hier hatte dann der TSV Mindelheim „Real Madrid“ gegen den TSV Mindelheim „Paris St. Germain“ knapp im Siebenmeterschießen die Nase vorn und zog ins Finale ein. Dort unterlagen sie dem FV Illertissen mit 0:3. Wiederum Pech vom Siebenmeterpunkt hatte Mindelheim „PSG“, denn im Spiel um Platz drei hieß es gegen den FC 98 Auerbach/Stetten 4:6 nach Siebenmeterschießen. Das gleiche Duell, allerdings mit anderem Ausgang, gab es im „kleinen Finale“ der F2-Junioren: Hier behielt der TSV Mindelheim 1 gegen den FC 98 Auerbach/Stetten die Oberhand. Im Finale setzte sich der SV Amendingen gegen den FSV Dirlewang mit 2:1 durch. Der TSV Mindelheim 2 wurde Achter.

Veranstalter auch ohne Mindelheimer Heimsieg zufrieden mit Hallentagen

E-Junioren

Im Modus „Jeder gegen Jeden“ spielten die E1-Junioren ihren Turniersieger aus. Der kam am Ende aus Landsberg. Der TSV Landsberg wurde ungeschlagen Erster. Das letzte Spiel war zugleich das torreichste und sollte über Platz zwei entscheiden: Der Platz hinter Landsberg ging an den FC Bad Wörishofen, der Gastgeber TSV Mindelheim mit 6:2 bezwang. Ein illustres Feld wies auch das Turnier der E2-Junioren auf. Den Turniersieg holte sich der BSK Olympia Neugablonz durch ein 2:1 im Endspiel gegen den TSV Bobingen. Die Bobinger hatten im Halbfinale den TSV Mindelheim mit 4:2 bezwungen. Die Gastgeber wurden letztlich Dritter durch ein 3:1 im „kleinen Finale“ gegen den TSV Mittelneufnach. Der TSV Mindelheim 2 wurde Zehnter.

D-Junioren

Zum Ausklang des Turniers durften die D-Junioren ran. Im Modus „Jeder gegen Jeden“ setzte sich in einem spannenden Turnier der D1-Jugend am Ende der FSV Dirlewang dank des besseren Torverhältnisses gegen die punktgleiche JFG Singoldtal durch. Dritter wurde die SG Kirchheim vor den beiden Mindelheimer Mannschaften. Platz eins und fünf trennten dabei nur drei Punkte. Das D2-Turnier gewann der FC Loppenhausen durch ein 3:0 im Finale gegen den FSV Dirlewang. Dritter wurde die JFG Singoldtal, die das Spiel um Platz drei gegen den TSV Mindelheim im Siebenmeterschießen gewann.

Auch wenn es am Ende keinen Mindelheimer Heimsieg gegeben hat, war Jugendleiter Roman Feger mit den vier Turniertagen zufrieden. „Es waren vier tolle Tage mit spannenden Spielen, vielen Zuschauern und ohne Verletzungen. Ein rundum gelungenes Event“, sagte Feger zu den Mindelheimer „Boxing-Days“.

