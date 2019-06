vor 1 Min.

Sogar der Keeper trifft für Oberegg

Damit hätte er wohl selbst nicht gerechnet: Obereggs Stammkraft im Tor, Carsten Schmelz (links), durfte in Zaisertshofen in der zweiten Halbzeit seine Feldspielerqualitäten unter Beweis stellen. Prompt erzielte er in dieser Szene das zwischenzeitliche 2:0.

Meister SV Oberegg gewinnt sein letztes Saisonspiel, bei dem sogar der Torhüter treffen darf. Doch dann sorgt eine Verletzung für betrübte Stimmung.

Von Robert Prestele

Nach ausgelassener Meisterfeier war weder Spielern noch Fans des SV Oberegg bei Spielende in Zaisertshofen zumute, verletzte sich doch ihr Top-Torjäger Christian Faulstich nicht unerheblich. Das Spiel selbst hatte der Double-Sieger aus Oberegg souverän mit 3:0 für sich entschieden.

Die bereits als Meister und Aufsteiger feststehenden Oberegger ließen von der ersten Minute an keinen Zweifel an der Marschrichtung aufkommen. Nur mit einer Dreierreihe hinten abgesichert, ging es in Richtung Tor der Gastgeber. Gefällig im Aufbau und dominant trieb das Team von Spieler-Trainer Thomas Hartmann das Leder nach vorne. Der Coach selbst ließ seinen Spielern den Vortritt und dirigierte von der Seitenlinie aus. Der TSV Zaisertshofen hielt mit einer gut sortierten Abwehr dagegen, das Geschehen spielte sich aber überwiegend in der Hälfte der Gastgeber ab.

Einseitige Partie in Zaisertshofen

So erspielten sich die Gäste zwangsläufig ein paar gute Gelegenheiten, allein der Führungstreffer ließ auf sich warten. Insbesondere Christian Faulstich, der Torschütze vom Dienst, hatte einen schweren Stand, wurde er doch meist von mehreren Abwehrspielern abgeschirmt. So sahen die Zuschauer eine eher einseitige Partie, deren erste Halbzeit aber torlos endete.

Das sollte sich aber im zweiten Abschnitt schnell ändern. Kaum hatte der Unparteiische Karl Haag wieder angepfiffen, überraschte der quirlige Christoph Neher den Zaisertshofener Torhüter Daniel Egger mit einem Weitschuss zum Führungstreffer der Gäste.

An der Szenerie änderte sich indes wenig. Oberegg tonangebend, die Hausherren mit gelegentlichen Kontern. Nach gut einer Stunde dann die Show des Carsten Schmelz. Der Torhüter des Double-Siegers hütete in der ersten Hälfte fehlerlos sein Gehäuse. Dann räumte er für Ersatztorhüter Florian Bischlager den Platz zwischen den Pfosten – um dann im Trikot eines Feldspielers plötzlich im Angriff des Meisters aufzutauchen. Und tatsächlich gelang der Streich. Bei einer scharfen Hereingabe stand er goldrichtig am langen Pfosten und nickte in bester Stürmer-Manier zum 0:2 ein.

Schreckmoment für SV Oberegg

Etwa zehn Minuten vor dem Ende fuhr den Obereggern der Schreck in die Glieder, als ihr Top-Stürmer Christian Faulstich – Torschützenkönig der Kreisklasse mit 26 Treffern – nach einer an sich harmlosen Situation plötzlich am Boden liegen blieb. An ein Weiterspielen war bei ihm nicht zu denken. Offensichtlich hatte sich der Torgarant nicht nur leicht verletzt.

Kurz vor dem Ende schloss dann Stefan Linder einen Angriff der Gäste mit dem dritten Treffer für Oberegg ab und setzte damit den Schlusspunkt des Spiels und der Saison.

Die Bilanz für den SV Oberegg fällt leicht: Pokalsieger und Meisterschaft mit Aufstieg – mehr geht nicht. Da sprach natürlich auch Abteilungsleiter Georg Fleschhut von einer optimalen Saison: „Man kann es in einem Satz zusammenfassen. Für uns war dies einfach die perfekte Saison. Hoffen wir, dass sich die Verletzung von unserem Christian letztlich als nicht so gravierend herausstellt.“

Zaisertshofens Trainer Michael Scherer zog ein insgesamt positives Fazit: „Wir haben eine zufriedenstellende Saison gespielt. Einen Platz in der oberen Tabellenhälfte haben wir angestrebt und dieses Ziel auch erreicht. Mein Glückwunsch an Oberegg.“

Für beide Trainer war dies nicht nur das letzte Spiel der Saison, sondern auch das letzte Spiel beim jeweiligen Verein. Während Thomas Hartmann zum FC Blonhofen wechselt, heuert Michael Scherer beim SV Schöneberg an. Die Schöneberger stemmen sich ja in der Relegation noch gegen einen drohenden Abstieg.

