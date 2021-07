Der TTC Bad Wörishofen bleibt in der Bayernliga am Spitzenreiter dran

Plus Die Herren des TTC Bad Wörishofen gewinnen in Landshut und verteidigen Platz zwei. Bei diesem Spiel kommt es zu einigen österreichischen Duellen.

Fünftes Spiel, vierter Sieg: Die Herrenmannschaft des TTC Bad Wörishofen spielt eine starke Bayernliga-Saison. Am Sonntag gab es auswärts beim TC Weiß-Blau Landshut einen 6:3-Sieg. In der Tabelle festigten die Bad Wörishofer damit den zweiten Platz.