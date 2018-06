Weiter in der Kreisklasse

vor 39 Min.

Rund 1000 Zuschauer sahen in Benningen ein packendes Aufstiegsspiel zwischen dem TV Sontheim und dem TSV Lautrach-Illerbeuren. In dieser Szene rettet Sontheims Torhüter Alexander Müller vor Lautrachs Alexander Pertlwieser. Am Ende aber hatte Sontheim mit 1:2 knapp das Nachsehen.

Zwei Relegationsspiele, zwei Gefühlswelten: Während der TV Sontheim den Aufstieg in die Kreisliga knapp verpasst, feiert der FC Bad Wörishofen den Klassenerhalt in letzter Minute.

Von Hans Honold und Dominik Prähofer

Ein Wochenende der Entscheidungen ist vorbei: Bei den beiden Kreisklassisten TV Sontheim und FC Bad Wörishofen war die Gefühlslage nach den Relegationsspielen komplett unterschiedlich.

Aufstieg zur Kreisliga

Über 1000 Zuschauer säumten den Sportplatz in Benningen, als sich die Vizemeister der Kreisklassen Allgäu 1 (TSV Lautrach-Illerbeuren) und Allgäu 2 (TV Sontheim) im Aufstiegsspiel zur Kreisliga gegenüberstanden. Dieses Aufstiegsendspiel ging schließlich an den TSV Lautrach-Illerbeuren, der zwar knapp mit 2:1, aber letztlich auch verdient gewann.

Die Anfangsphase gehörte jedoch dem TV Sontheim, der mit hohen Ballbesitzzeiten Druck aufbaute. Christoph Rothermels abgefälschter Distanzschuss verfehlte in der 14. Minute aber sein Ziel. Mitte der Halbzeit endete diese Überlegenheit und nur drei Minuten später überwand Tobias Köhl den TVS-Keeper mit einem listigen Heber zur überraschenden Lautracher Führung. Sieben Minuten vor der Pause legte Köhl nach: Per Flachschuss traf er zur 2:0-Pausenführung.

Unmittelbar nach Wiederbeginn gelang den Sontheimern das Anschlusstor zum 2:1, als Markus Neher den Ball über den herausstürzenden Schlussmann Eugen Rimmer ins Netz beförderte. Die beiden von lautstarken Fan-Gruppen angefeuerten Teams sorgten auch in der Folge für interessante Szenen: So schoss Lautrachs Alexander Pertlwieser in der 61. Minute nur knapp am langen Eck vorbei. Die Sontheimer mühten sich zwar redlich, doch gefährlich wurden sie selten. In der Nachspielzeit sah TVS-Spieler Stefan Schaumann die Gelb-Rote Karte. Kurz darauf ertönte der Abpfiff. Lautrachs Aufstieg war perfekt. Spieler und Fans fielen sich in die Arme. „Nach zwei vergeblichen Versuchen fühlt sich dieser Aufstieg brutal gut an“, sagte TSV-Trainer Thomas Bischof.

Abstieg aus der Kreisklasse

Vor 500 Zuschauern in Lauben entwickelte sich zwischen dem SV Amendingen und dem FC Bad Wörishofen eine umkämpfte Begegnung auf Augenhöhe. Dennoch hatte Amendingen den besseren Start. Einem fulminanten 22-Meter-Schuss von Bastian Scheel (4.) folgte nur acht Minuten später das 2:0 durch Tobias Mack. Doch der FCW gab sich nicht auf. Als sich die Abwehr des SVA nicht einig war, flutschte ein Freistoß von Achim Vornwald ungehindert zum 1:2-Anschlusstreffer ins Tor. Die Begegnung wogte nun hin und her, kostete aber bei dem nassen Boden Kräfte der Aktiven. In der 35. Minute jagte Djeska die Kugel aus 18 Metern unhaltbar für Amendingens Keeper Ralf Scholz zum 2:2-Halbzeitstand unter die Latte.

In der zweiten Halbzeit ließen die Kräfte beider Mannschaften nach und beide Teams belauerten sich gegenseitig. Als der SVA mit einem Freistoß von Lukas Grenz an FCW-Keeper André Warschun scheiterte, der den Ball aus dem Winkel fischte, startete Wörishofen seine Schlussoffensive. Gegen die entblößte Abwehr des SVA schlugen Tobias Omann und Maximilian Gast (84., 85.) per Doppelschlag zu und besiegelten den Abstieg des SVA in die A-Klasse. Dagegen bescherten die Wörishofer Kicker sich nicht nur den Klassenerhalt, sondern auch ihrem nach fünf Jahren scheidenden Trainer Christian Vogel einen positiven Abschied.

