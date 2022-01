Jetzt steht es fest: Die Wörishofer Wölfe müssen in die Abstiegsrunde

Plus Bei der Tagung der bayerischen Eishockey-Landesligisten werden die Weichen für den weiteren Saisonverlauf gestellt. Eine wichtige Frage aber bleibt unbeantwortet.

Es sei eine lange Diskussion gewesen, wie Christoph Seitz mitteilt. Das Vorstandsmitglied des EV Bad Wörishofen ist als Funktionär für die Angelegenheiten der ersten Mannschaft zuständig und berichtet als solcher von der Tagung der bayerischen Eishockey-Landesligisten. Zur Debatte stand, wie die Saison nach der Hauptrunde fortgeführt werden solle.