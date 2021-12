Vorweihnachtlicher Torreigen beim ESV Türkheim

Plus Der ESV Türkheim lässt es gegen den ESC Kempten 1b krachen und gewinnt beinahe zweistellig. Einen guten Einstand feiern beim souveränen Heimsieg zwei Neuzugänge.

Es wurde zwar nicht zweistellig, wie im Hinspiel. Doch der ESV Türkheim ging auch im Rückspiel gegen den ESC Kempten 1b als klarer Sieger vom Eis. Das macht sich in der Tabelle der Eishockey-Bezirksligagruppe 4 bemerkbar.