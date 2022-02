Zweite Niederlage im zweiten Spiel: Die Wörishofer Wölfe sind Letzter

Plus Auch das zweite Spiel in der Abstiegsrunde verliert der EV Bad Wörishofen. Trainer Dominic Weis macht vor allem eine Schwäche der Wölfe zu schaffen.

Nachdem das Freitagsspiel gegen Pfronten kurzfristig abgesagt wurde, stand für den EV Bad Wörishofen in der Abstiegsrunde der Landesliga nur das Auswärtsspiel in Miesbach auf dem Programm. Doch auch das gab wenig Anlass zur Freude.