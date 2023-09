Fußballerinnen des FC Loppenhausen verlieren auch das zweite Spiel

Eigentlich geht die Partie in Buchberg für den FC Loppenhausen gut los. Doch dann sorgt eine kurzzeitige Unterzahl dafür, dass die Partie verloren geht.

Der FC Loppenhausen kommt in der Bezirksoberliga noch nicht richtig in Fahrt. Auch im zweiten Saisonspiel setzte es eine Niederlage. Dabei gelang dem FCL in Buchenberg der perfekte Start, als Laura Matzka geschickt Lisa Nusser freispielte, die sich die Chance zur 1:0-Führung nicht nehmen ließ.

Loppenhausen verpasste es, die Führung auszubauen – und wurde bitter bestraft. Leonie Büchele konnte Mitte der ersten Hälfte ihre Gegenspielerin an der Strafraumkante nur noch per Foul stoppen und kassierte eine Zehn-Minuten-Strafe. Zudem verwandelte Franziska Rösch den fälligen Freistoß zum 1:1-Ausgleich.

Der TSV Buchenberg nutzt die zehnminütige Überzahl perfekt aus

Buchenberg nutzte die Überzahl in der Folge aus und drehte die Partie binnen zwei Minuten. Einen zu kurzen Rückpass von Sabrina Schwegle nahm Sabrina Hüttersen auf und bedient Rösch, die mit ihrem zweiten Treffer erstmals den TSV in Front brachte. Während Janine Huber ihr Team mit einem starken Reflex im Spiel hielt, verpasste Pia Hofmann in der Offensive den Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel drückte Loppenhausen aufs Tempo, kontrollierte die Begegnung, konnte sich aber kaum klare Torchancen erspielen. Das Team von Trainer Alexander Ernst investierte enorm viel, der Ausgleich wollte jedoch nicht fallen. Als der FCL alles nach vorne warf, nutzte Buchenberg die Räume geschickt aus und sorgte drei Minuten vor dem Ende durch Emilia Müller für die Entscheidung. (jup)

FC Loppenhausen Huber, Mayr, Matzka, Büchele J., Nusser, Büchele L., Schwegle, Lutzenberger, Büchele M., Hofmann, Prestele / Bucher, Butzmann, Rampp, Binder

Tore 0:1 Lisa Nusser (2.), 1:1 Franziska Rösch (21.), 2:1 Franziska Rösch (23.), 3:1 Emilia Müller (87.) Schiedsrichter Bernd Rothmund Zuschauer 60