Fußball

vor 2 Min.

TSV Mindelheim startet mit einem immens wichtigen Sieg

Plus Der TSV Mindelheim gewinnt in Heimertingen und lässt damit gleich zwei Serien reißen. Allerdings spielen die Gastgeber den Mindelheimern in die Karten.

Von Axel Schmidt

Die Skepsis bei Trainer Benedikt Deigendesch vor dem immens wichtigen Nachholspiel des TSV Mindelheim in Heimertingenwar nachzuvollziehen: Eine schwache Vorbereitung, eine dünne Personaldecke und noch dazu die Bürde, seit sechs Spielen weder gewonnen noch ein Tor erzielt zu haben, zehrte am Selbstbewusstsein. Umso gelöster war der Trainer nach der Partie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen