Der Unterallgäuer Sport trauert um Siegfried Reiser

Plus Er führte den BLSV-Kreis 20 Jahre als Vorsitzender und half zahlreichen Vereinen bei ihren Bauvorhaben: Nun ist der Babenhauser Siegfried Reiser gestorben.

Der Breitensport im Unterallgäu verliert einen seiner großen Förderer: Nach längerer, schwerer Krankheit ist der Ehrenkreisvorsitzende des BLSV-Kreises Unterallgäu-Memmingen, Siegfried Reiser, im Alter von 79 Jahren gestorben.