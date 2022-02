Allgäuer Skiverband startet Rennserie für Kinder

Für Schüler und Junioren gibt es bereits einige Ski-Rennserien im Allgäuer Skiverband. Nun dürfen auch die Kleinsten um Punkte fahren.

Die Großen messen sich bei Weltcup-Rennen und demnächst auf den olympischen Skipisten. Für die Kleinen gibt es im Allgäu auf regionaler Ebene demnächst eine eigene Rennserie: die Allgäu-DSL-Kids-Races.

Initiator dieser auf drei Skirennen angelegten Rennserie für Kinder der Jahrgänge 2010 bis 2015 ist der Allgäuer Skiverband (ASV). Drei Skiklubs aus der Region Nord des ASV werden die Renntage organisieren, den Auftakt am 12. Februar macht der SC Marktoberdorf. „Wir wollen für den Skisport begeistern und ein echtes Erfolgserlebnis für die Kinder schaffen“, sagt Herbert Konrad, Cheftrainer des ASV Nord.

Rennserie ist als "Schnupper-Wettkampf" gedacht

Entsprechend ist die Rennserie auch als „Schnupper-Wettkampf“ aufgebaut: Die Kinder müssen weder Mitglied in einem Verein sein, noch brauchen sie eine Race-Card. Skikurserfahrung ist vollkommen ausreichend. Auch die Anmeldung ist einfach und formlos.

Bei den Rennen steht der Spaß an altersgerechten Parcours im Vordergrund. Die Kinder erleben dabei echte Trainingsläufe und erhalten Tipps von Vereins- und Verbandstrainern. Nach dem Training findet dann ein echtes Rennen statt, mit allem, was dazugehört: richtiger Zeitmessung, abgesteckter Kurs und am Ende eine Siegerehrung. Für die ersten Plätze stehen Pokale bereit, für alle Teilnehmer gibt es Schokolade. „Dank des ehrenamtlichen Einsatzes der Skiklubs und der finanziellen Unterstützung des Sponsors Allgäu-DSL konnte die Teilnahmegebühr auf zehn Euro pro Kind festgesetzt werden“, sagt Christian Vad, Vorsitzender des Fördervereins ASV Nord vor dem ersten Allgäu-DSL-Kids-Race am Samstag, 12. Februar, an den Spieserliften in Unterjoch.

Das erste Rennen findet am 12. Februar statt

„Wenn die Familien bei uns am Hang einen wunderschönen Tag erleben, an dem man sich immer wieder gerne erinnert, dann haben wir unser Ziel erreicht“, sagt Herbert Konrad. Finden die Kinder dann Gefallen am alpinen Rennfeeling, stehen die Vereine als Ansprechpartner für die weitere Karriere auf der Piste bereit. In den höheren Altersklassen haben sich in den vergangenen Jahren beim ASV weitere Rennserien etabliert, etwa der Lena-Weiss-Cup, der Reischmann-Cup oder der Ziener-Cup.

Das erste Allgäu-DSL-Kids-Race für Kinder der Altersklassen U8 bis U12 findet statt am Samstag, 12. Februar, an den Spieserliften in Unterjoch statt. Veranstalter ist der SC Marktoberdorf. Für die Anmeldung genügt eine E-Mail an info@sc-mod.de mit Angabe von Name, Vorname, Geburtsjahr, Geschlecht, Wohnort oder Verein des Kindes. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 9. Februar, 12 Uhr. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.asv-ski-nord.de.