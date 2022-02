RG Burig fährt 15 Mal auf das Siegerpodest

Plus Beim ersten Rennen um den BSA-Systemhaus-Cup sind die Fahrer der RG Burig Mindelheim schnell unterwegs. Unterallgäuer Meister werden aber andere.

Marlene Vad vom SC Benningen und Leopold Lechner vom TSV Ottobeuren heißen die neuen Landkreismeister der alpinen Skifahrer. Sie fuhren beim ersten Rennen um den BSA-Systemhaus-Cup, das zugleich als Unterallgäuer Meisterschaft ausgetragen wurde, die jeweilige Bestzeit. Die Wanderpokale werden sie jedoch erst in einigen Wochen erhalten.