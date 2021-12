Taekwondo

12:56 Uhr

Taekwondo: Achtjähriger erringt den Schwarzgurt

Plus Leo Fay gelingt etwas Außergewöhnliches: Der achtjährige Taekwondo-Schüler des Bad Wörishofer Trainers Dennys Koller besteht die Schwarzgurtprüfung.

Von Axel Schmidt

Eine ganz besondere Gurtprüfung legte der achtjährige Leo Fay in der Taekwondoschule von Dennys Koller in Bad Wörishofen ab: Der Grundschüler trat nämlich an, um den Schwarzgurt zu gewinnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen