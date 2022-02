Der SVS Türkheim steckt in der Abwärtsspirale

Plus Wenige Spieler, noch weniger Selbstbewusstsein: Dem SVS Türkheim fehlt im Regionalligaspiel gegen den TV Bad Windsheim vieles, um zu punkten.

Sie hatten es sich eigentlich schön ausgemalt: Die Volleyballer des SVS Türkheim reisten motiviert zum TV Bad Windsheim, hatten sie doch das Hinspiel gegen den Tabellenvorletzten der Volleyball-Regionalliga klar mit 3:1 gewonnen. Doch die Reise nach Mittelfranken endete anders als erhofft.