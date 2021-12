Volleyball

vor 47 Min.

Türkheimer können nur phasenweise mithalten

Plus In der Regionalliga empfangen die Türkheimer Herren den Tabellenzweiten SV Schwaig II. Warum die Gäste nach dem Spiel Tabellenführer sind.

Von Werner Klein

In Corona-Zeiten Volleyball zu spielen, entpuppt sich immer mehr als ein seltsames Unterfangen. Während in Bayern der Spielverkehr ruht, wird auf der Ebene des Deutschen Volleyball Verbandes munter weitergespielt. Wenn auch nur teilweise. So hätten die Herren des SVS Türkheim in der Regionalliga am Samstag in Dinkelsbühl antreten sollen, das Spiel wurde aber von Dinkelsbühl abgesagt. Warum die Dinkelsbühler allerdings einen Tag später in Amberg antreten konnten, wird deren Geheimnis bleiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen