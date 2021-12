Junge Frau bei Verkehrsunfall im Unterallgäu schwer verletzt

Plus Eine 22-jährige Autofahrerin hat am Dienstagabend zwischen Stetten und Erisried (Unterallgäu) die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Das Fahrzeug krachte gegen einen Baum, die junge Frau wurde schwer verletzt.

Die 22-jährige Pkw-Fahrerin war von Erisried in Richtung Stetten unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache geriet sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts ins Bankett, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Das berichtete die Polizeiinspektion Mindelheim.