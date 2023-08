MZ-Landpartie: Auf ein Lied nach Traunried

Beim zweiten Teil der MZ-Landpartie kamen erneut viele Leserinnen und Leser, um mit unseren Redakteuren ins Gespräch zu kommen. Zum Schluss gab es ein Flötenkonzert.

Dass irgendwo "die Welt ja noch in Ordnung" sei, hört man recht schnell. Aber wer die zwei Bierbänke, den mit Kuchen gedeckten Tisch und die glücklichen Gesichter unter dem Walnussbaum vor dem Schützenheim im Ettringer Ortsteil Traunried sieht, der weiß: Hier ist die Welt wirklich noch in Ordnung. Im Schatten sitzen die Alten und tauschen Fotoalben aus und in der Sonne spielen die Kinder mit den blau-weißen Wasserbällen der Mindelheimer Zeitung. Die MZ-Landpartie geht in die zweite Runde.

"Im Grunde genommen sind die Kinder unser größter Schatz", sagt Christian Müller. Er hat die beiden Redakteure der Mindelheimer Zeitung in Empfang genommen und die Bänke herbeigeschafft. "Auf 280 Einwohner kommen bei uns circa 60 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren." Die Jugend hält das Dorf auf Trapp.

Einer, der auch mit seiner kleinen Tochter dabei ist, ist Markus Even. Die Liebe hat den gebürtigen Westfalen nach Traunried verschlagen. Von Beruf ist Even Soldat. Als er auf einem Lehrgang in Lechfeld war, kam er für ein Fest ins Traunrieder Höfen. Hier lernte er seine Frau kennen. "Danach hat sich meine Abteilung aufgelöst und ich hatte die Wahl: Entweder Ostsee oder hier runter", sagt Even, "aber ich war schon immer lieber in den Bergen."

Bruno Rist zeigt eine Collage seines geschmückten Hauses über die Jahre. Foto: Benedikt Dahlmann

Markus Even ist aus Warburg nach Traunried gezogen

In Evens Heimatort, in der Nähe der Westfälischen Stadt Warburg, hat über viele Jahre der Sohn von Bruno Rist gearbeitet. Rist sitzt Even gegenüber auf der Bank unter dem Walnussbaum. "Die Welt ist so klein", sagt Even, "da fährst du hier runter, zu 280 Menschen und triffst noch jemanden, der bei dir vor der Tür gearbeitet hat." Bei der Firma Südzucker war das.

Bruno Rist hätte sich sicherlich auch gefreut, wenn sein Sohn den elterlichen Hof übernommen hätte, aber so sei er dafür gut herumgekommen, sagt Rist. Er genießt den Schatten und den selbstgebackenen Kuchen. Wie viele andere hat auch er ein paar alte Fotos mitgebracht. Er hat eine Collage von seinem mit Blumen geschmückten Haus dabei. Aus fast jedem Jahr hat er ein Foto davon.

Auch Ettringens Bürgermeister Robert Sturm ließ es sich nicht nehmen, vorbei zu schauen - vollgepackt mit alten Fotos, Texten und Erinnerungsstücken, die er über die Jahre gesammelt hatte. Darunter einige Schätze, wie die Fotos von einer Münchner Familie, die im Jahr 1918 in Traunried zur "Sommerfrische" war. Beim Stöbern auf dem Dachboden fand dann Jahre später ein Familienangehöriger diese Fotos. "Die schauen aus, wie wenn sie eine Abendgesellschaft wären, aber die waren zum Baden", sagt Sturm und lacht.

Claudia Mang und Julia zeigen den selbstgebackenen Kuchen. Foto: Benedikt Dahlmann

Zum Abschluss der MZ-Landpartie geben Julia (10) und Alexander (9) ein Flötenkonzert

Darüber hinaus hat er einen Bildband über den Traunrieder Wendelinsritt 1998 dabei. Lange Zeit war dieser Umzug zu Ehren des heiligen Wendelin ein echtes Highlight in Traunried. 2003 hat der letzte Wendelinsritt stattgefunden. Danach ist diese Tradition leider ausgestorben - bis Mesner Johannes Wagner nach Traunried kam. "Der setzt sich toll ein für die Gemeinde. Durch ihn lebt vieles wieder auf", sagt Claudia Mang.

Mang gehört zum Traunrieder Frauenbund, beziehungsweise zum Katholischen Landvolk, Frauengruppe Traunried, wie es offiziell heißt. Gemeinsam mit Martina Moritz und Maria Pfister hat sie die Kuchen für die MZ-Landpartie gebacken. Früher war der Frauenbund für den Wendelinsritt zuständig. Heute organisiert Mesner Wagner das Wendelinsfest. "Der ist leider grade im Urlaub", sagt Mang, "aber ansonsten hätte er bestimmt auch große Freude, hier zu sein."

Stattdessen sind zwei seiner Ministranten da. Die zehnjährige Julia und der neunjährige Alexander haben gemeinsam zwei Flötenlieder für die Landpartie eingeübt. Die sechsjährige Laura hält die Noten. Zum Abschluss des Nachmittags spielen die beiden einen Walzer, dann folgt "Der Wassermann". Die Zuschauer sind hellauf begeistert von Julias und Alexanders Flötenspiel. Sie bekommen großen Applaus - und zur Belohnung ein Eis. Und so ist die MZ-Landpartie für Groß und Klein ein voller Erfolg.