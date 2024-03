76-Jähriger vermisst seinen Geldbeutel

Sein Geldbeutel samt Inhalt wurde einem 76-Jährigen in einem Türkheimer Einkaufsmarkt geklaut. Die Polizei sucht Zeugen.

Diesen Einkauf muss ein 76-Jähriger teuer bezahlen: Als er am Montag in einem Verbrauchermarkt in Türkheim seine Ware bezahlen wollte, bemerkte er, dass seine Geldbörse samt Inhalt fehlte. Da sich der Mann sicher war, bei Betreten des Ladens seinen Geldbeutel noch mit sich geführt zu haben, geht die Polizei aktuell von einem Diebstahl aus. Hinweise unter der Telefonnummer 08247/96800 an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen. (mz)