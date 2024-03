Drei Männer prügeln 51-Jährigen in Türkheim krankenhausreif

Erst flogen die Worte, dann flogen die Fäuste: Ein 51-jähriger Mann ist an der A96-Tankstelle bei Türkheim von drei Männern krankenhausreif geschlagen worden. Die Schläger wurden angezeigt.

Im Krankenhaus endete für einen 51-jährigen Mann ein Streitgespräch, auf das er sich am Mittwochabend an der Tankstelle nahe der Autobahnausfahrt von Türkheim eingelassen hatte. Aus der zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen vier Männern im Alter von 28 bis 51 Jahren wurde eine wilde Schlägerei: drei Männer gingen auf einen 51-jährigen Mann los und prügelten auch weiter auf ihn ein, als der Mann schon am Boden lag. Der Geschädigte konnte anschließend die Polizei rufen und Hilfe in der angrenzenden Tankstelle suchen. Durch Ermittlungen der Beamten vor Ort konnten die drei Täter identifiziert werden. Die drei Täter erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. (AZ)