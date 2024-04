Eine Fahrerin passt nicht auf, drei Autos werden beschädigt

Zum Glück blieben alle Autoinsassen unverletzt, als es an einer roten Ampel in Türkheim krachte. Eine Autofahrerin hatte zu spät gebremst.

Einen Moment hat eine 49-jährige Autofahrerin nicht aufgepasst - da war es schon passiert: Sie krachte gegen zwei Pkw, die vor einer roten Ampel warten mussten. Laut Polizei war die 49-Jährige am Dienstagnachmittag auf der Staatsstraße 2015 in Richtung Türkheim unterwegs, als sie die bereits stehenden Fahrzeuge zu spät erkannte und nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Zwei wartende Autos wurden durch den Aufprall ineinander geschoben, der Schaden an allen drei Fahrzeugen liegt laut Polizei im dreistelligen Eurobereich. Alle Beteiligten blieben unverletzt. (mz)