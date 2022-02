Fahranfänger in Türkheim mit folgenschwerem Fahrfehler

Ab durch die Hecke: Teure Folgen hat der Fahrfehler eines 18-jährigen Fahranfängers, der vor Schreck das Gaspedal mit der Bremse verwechselt hat

Laut Polizei war der 18-Jährige in der Nacht auf Donnerstag ereignete auf dem Dr.-Viktor-Frankl-Weg in Türkheim unterwegs, als er laut eigener Aussage einem Wildtier ausweichen wollte, das plötzlich die Straße überquerte.

Vor Schreck verwechselte der junge Türkheimer Gaspedal und Bremse

Vor Schreck habe er das Gaspedal mit der Bremse verwechselt, und sein Auto fuhr in einen Schrebergarten, der sich rechts neben der Fahrbahn befand. Erst sauste der Pkw durch die Hecke des Gartens, dann räumte er auch noch ein sich dahinter befindliches Gartenhäuschen ab. Schlussendlich kam er an einem Baum zum Stehen, so die Polizei Bad Wörishofen.

Es entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Glücklicherweise wurde der Fahrer durch den Aufprall nicht verletzt.