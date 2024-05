Fahrrad wird aus einer Einfahrt gestohlen

Unbekannte nehmen ein rot-schwarzes Damenrad in Türkheim mit. Das Schloss wurde geknackt. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

In Türkheim wurde an der Tussenhauser Straße ein Fahrrad gestohlen. Laut Polizei ereignete sich der Diebstahl bereits zwischen dem 19. und 22. April. Das rot-schwarze Damenrad der Marke Kreidler stand abgeschlossen in einer Anfahrt. Am Rad ist eine Kupplung für einen Kinderanhänger angebracht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08247/9680-0 entgegen. (mz)