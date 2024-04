Frisches Blut für die Rot-Kreuz-Bereitschaft in Türkheim

Seit Dezember 2021 ging es bei der Bereitschaft des Roten Kreuzes in Türkheim steil bergauf. Der bisherige Leiter Markus Wexel kann sein Amt beruhigt in neue Hände legen.

Nachdem der damalige Bereitschaftsleiter Markus Fischer zurückgetreten war, übernahm Markus Wexel die Leitung der Bereitschaft. In seinem Tätigkeitsbericht zur Jahreshauptversammlung erklärte Wexel, er habe sich zum Ziel gesetzt, die Bereitschaft wieder neu aufzubauen. Es sei nicht ganz einfach gewesen, neue Mitglieder zu finden und sie auszubilden.

Aktuell besteht die BRK-Bereitschaft Türkheim aus 17 Mitgliedern, davon 15 Aktive. Wurden im Jahre 2022 noch sechs Veranstaltungen durch den Sanitätsdienst abgesichert, waren es 2023 bereits 20 Sanitätsdienste, die die Bereitschaft Türkheim übernahm. Insgesamt wurden 24 Patienten versorgt und 3069 ehrenamtlich geleistete Stunden erbracht, fast dreimal so viel wie im Vorjahr. Ein Drittel der Stunden fiel für die Aus- und Fortbildung an.

Die BRK-Bereitschaften übernehmen viele unterschiedliche Aufgaben

Die Bereitschaft aus Türkheim unterstützt auch die Nachbarbereitschaften, den First Responder Dienst und die Schnelleinsatzgruppen, die auch beim Brand des Mindelheimer Hochhauses im Einsatz waren. Um den vielfältigen Aufgaben gerecht zu werden, mussten nicht nur neue Ausrüstungsgegenstände und Einsatzkleidung beschafft werden. Auch ein neuer Mannschaftstransportwagen wurde gekauft, der am Samstag von Pfarrer Claus Förster und Pfarrer Martin Skalitzky feierlich gesegnet wurde. Möglich wurde die Finanzierung durch Spenden, Einnahmen bei den Sanitätsdiensten und einer großzügigen Investition des Kreisverbandes. Wexel, der auch stellvertretender BRK-Kreisbereitschaftsleiter ist, wurde die Doppelbelastung zu viel, er gab nun sein Amt an Hubert Michael Henning ab.

Geehrt für 25 Jahre Mitgliedschaft im Frauenarbeitskreis Tussenhausen, der die Bereitschaft unter anderem bei Blutspendeterminen unterstützt, wurden Franziska Blochum, Marianne Gammel, Maria Gebler, Brigitte Kienle, Maria Magdalena König, Martha Kugelmann, Mathilde Schmid, Dorothea Christa Schmidt, Roswitha Vogel und Hannelore Waldstein. Bei der Bereitschaft Türkheim wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft Ritter Korb und Waltraud Wexel geehrt.

Lesen Sie dazu auch