Für den Frieden vereint am JGB Türkheim

Ein leckerer Deutsch-Französischer Tag am Türkheimer Joseph-Bernhart-Gymnasium.

Die Schulgemeinschaft am Joseph-Bernhart-Gymnasium Türkheim feierte unter dem diesjährigen Motto „Deutschland und Frankreich – für den Frieden vereint“ den 60. Jahrestag der Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags.

Am 22. Januar 1963 unterzeichneten der deutsche Kanzler Konrad Adenauer und der französische Präsident Charles de Gaulle diesen Vertrag, um einen dauerhaften Frieden zwischen den beiden Ländern und eine enge Zusammenarbeit auf politischer, wirtschaftlicher und kultureller Ebene zu besiegeln.

Das erste Deutsch-Französische Fest am JBG Türkheim nach der Pandemie

Auf dieser „Journée franco-allemande“, die heuer zum ersten Mal nach der Pandemie wieder in größerem Rahmen stattfinden konnte, war für jeden Geschmack etwas geboten. Dank des enormen Einsatzes vieler hilfsbereiter Schülerinnen und Schüler und vieler fleißiger Bäckerinnen und Bäcker aus Unter- und Mittelstufe gab es ein breit gefächertes Spezialitätenbuffet: Croissants, Pains au chocolat, Quiche, Mousse au chocolat, Crêpes, Muffins dekoriert in den französischen Nationalfarben blau weiß rot.

Da fiel die Entscheidung schwer. In der mit informativen und farbenfrohen Plakaten dekorierten Aula kümmerte sich Marlon Brown mit seiner Technik um die Musik, während die Teilnehmer des diesjährigen Frankreichaustauschs aus der 8. Jahrgangsstufe in Raum 6a von ihren Erfahrungen in Isbergues im Département Pas-de-Calais berichteten und ihr Video vorführten. Für ältere Schülerinnen und Schüler präsentierten Hannah, Jessica und Sarah aus der 10 c detaillierte Informationen zur Geschichte der deutsch-französischen Freundschaft.

Der Erlös dieser Aktion in Höhe von 520 Euro geht wie bereits in den Jahren vor der Pandemie an den Kantor der evangelischen Christusgemeinde Landsberg, Mondi Benoit, der mit seinem Verein Fonmeh ein Waisenhaus im französischsprachigen Haiti betreut. (

