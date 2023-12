Kauzige Gestalten im Kleinen Schloss in Türkheim

Eine neue Ausstellung im Kleinen Schloss in Türkheim zeigt ab Sonntag tierische und menschliche Wesen.

Zwei Künstlerinnen und ein Fotograf haben sich zusammengetan und zeigen „Schräge Typen und andere Kauze“. Im Kleinen Schloss in Türkheim wird am Sonntagmittag eine neue Ausstellung eröffnet. Eine gute Gelegenheit für Besucherinnen und Besucher, an diesem Tag den Weihnachtsmarkt-Besuch im Freien noch für einen Bilder-Besuch in den Barockräumen des Schlosses zu nutzen. Der Eintritt ist frei.

Uli Graßl setzt beim Fotografieren auf Geduld

Uli Graßl (58) aus Amberg ist Fahrschullehrer. „Seit 40 Jahren fotografiere ich in der Natur“, stellt er sein Werk vor. Für die Ausstellung hat er Bilder von Vögeln aus Helgoland mitgebracht: Basstölpel, Trottellummen, eine Möwe, einen Kormoran. Wie er beim Fotografieren vorgehe? „Geduld und Beobachtung“, sagt er. Denn zu bestimmten Zeiten sei dann bei den Vögeln richtig Action angesagt.

Andrea Huszar hat ein Markenzeichen für ihre Kunst

Andrea Huszar (58) aus Türkheim ist Innenarchitektin und nicht nur in Kunstkreisen bekannt. Sie hat schon mehrere Ausstellungen auch im Kleinen Schloss bestritten, allein oder in Gemeinschaft, und sie gibt Malkurse in der VHS.

„In Erwartung“, ein Vogelporträt von Andrea Huszar. Foto: Sabine Schaa-schilbach

Von ihr gibt es die „verrückten Raben und Möwen“ zu sehen, die schon zu einer Art Markenzeichen ihrer Kunst geworden sind. Auch dabei hat sie die Bilder aus dem diesjährigen Adventskalender des Förderkreises in Originalgröße, Porträts und Bilder vom Meer und von Menschen am Strand. Sie nutzt Aquarelltechnik und kolorierte Zeichnungen.

Kathi Keller zeichnet ganz spontan

Die Dritte im Bunde, Kathi Kellner (60) aus Amberg, ist Verwaltungsangestellte und hat ebenfalls Werke in Aquarell und Zeichnungen mit Tuschestiften mitgebracht. Wie auch für Uli Graßl ist das Kleine Schloss ihr erster Ausstellungsort. Auch sie hat „schon immer gemalt“. Ihren ersten, edlen Aquarellkasten bekam sie dann vor fast 30 Jahren geschenkt, und „den benutze ich noch heute, natürlich mit immer neuen Farben.“ Kathi Kellner hat Selbstporträts ins Kleine Schloss mitgebracht, die eine besondere Entstehungsgeschichte haben. Vor fünf Jahren habe sie sich zwei Monate jeden Morgen vor der Arbeit hingesetzt und sich selbst porträtiert. Je nach Stimmung war tatsächlich keines der Bilder dem nächsten gleich. Ihr Ziel sei nicht gewesen, „schöne“ Porträts zu machen, sondern spontan zu zeichnen und den Augenblick einzufangen. Das könne dann schon mal die Züge einer Karikatur bekommen.

Uli Graßl und Andrea Huszar haben sich bei der Bilderauswahl untereinander abgesprochen und öfters Zeichnungen und Fotos mit demselben Motiv einander gegenübergestellt. Für den Fotografen Graßl ist es wichtig, dass er bei seinen Fotos keine „digitalen Verfremdungen“ benutzt und keine Schönungssoftware. Herausgekommen ist für die drei Künstler/innen eine muntere, vergnügliche Portrait- und Vogel-Bilderschau. „Wir wollen die Welt nicht retten“, sagen sie, „sondern die Besucher sollen schmunzeln ob der vogelmäßigen und menschlichen Ebenen“.

Die Ausstellung „Schräge Typen und andere Kauze“ im Kleinen Schloss in Türkheim gibt es nur eine Woche lang zu sehen. Sie beginnt mit einer Vernissage am Sonntag, 10. Dezember, um 11.30 Uhr. Die Laudatio halten Diakon Gerhard Rummel und Manfred Schweigert vom Förderkreis Türkheim. Connie und Gisi erfreuen mit Gitarre und Gesang und es gibt eine Bewirtung. An diesem 2. Adventssonntag ist die Ausstellung dann bis 18 Uhr geöffnet. In der Folgewoche am Mittwoch und Freitag, 13. und 15. Dezember, jeweils von 17 bis 19 Uhr, am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Dezember, jeweils von 14 bis 18 Uhr.