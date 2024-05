Türkheim

Kunst aus Schwaben: Fulminanter Schlusspunkt der Reihe in Türkheim

Plus Jahrelang war in Türkheim bemerkenswerte Kunst aus Schwaben zu sehen. Nun endet diese Reihe. Doch zum Schluss gibt es teils Erstaunliches zu sehen.

Von Franz Issing

Siebenmal gingen in den vergangenen Jahren bei der Ausstellung „Kunst aus Schwaben“ in Türkheim Tradition und Moderne eine harmonische Künstlerehe ein. Die Ausstellungen regten zum Gedankenaustausch an. Aber alles hat einmal ein Ende. Doch nicht ohne einen fulminanten Schlusspunkt, den der Türkheimer Galerist Franz Epple nun hinter diese Ausstellungsreihe setzte.

Epple engagierte für den „Schwanengesang“ 20 Künstlerinnen und Künstler aus ganz Schwaben, die ihre Werke bis zum 30. Mai 2024 im kleinen Schloss, dem ehemaligen Domizil des Bayernherzogs Maximilian Philipp ausstellen. Zu sehen sind vorwiegend Gemälde, Grafiken, Zeichnungen, Fotografien , Installationen und Skulpturen. Der Galerist suchte ausgefallene Kunstwerke in den Ateliers vor Ort selbst aus und achtete dabei auch darauf, dass auch die Werke verstorbener Kunstschaffender nicht in Vergessenheit geraten. Unmöglich hier alle Exponate zu beschreiben, die in den barocken Räumen des kleinen Schlosses gezeigt werden und bei der Vernissage von etwa 140 Kunstfreunden aus nah und fern bewundert wurden.

