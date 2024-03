Mit fast drei Promille, aber ohne Führerschein mit dem Auto in Türkheim unterwegs

Die Polizei hat in Türkheim einen Autofahrer gestoppt -und dann gleich mehrere Überraschungen erlebt.

Wenn man in ein Auto steigt, kann man schon in diesem Moment ziemlich viel falsch machen. Das zeigt ein Fall aus Türkheim, der sich in der Nacht auf Samstag ereignet hat. Die Polizei ermittelt nun gleich wegen mehrerer Delikte.

Die Polizei in Türkheim einen 44-jährigen Autofahrer gestoppt, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von fast drei Promille. Doch damit nicht genug: Der Mann war ohne gültigen Führerschein unterwegs und fuhr ein nicht zugelassenes Fahrzeug. Dieses Auto habe er zudem noch unbefugt benutzt, teilt die Polizei mit. Die Polizei Bad Wörishofen hat ein Strafverfahren eingeleitet. (mz)

