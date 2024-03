Nach dem Fast-Food wartete eine teure Überraschung

Auf rund 500 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein Unbekannter an einem parkenden Auto auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants bei Türkheim angerichtet hat. Die Polizei sucht Zeugen.

Diesen Restaurantbesuch wird der Besitzer eines schwarzen Peugeot so schnell nicht verdauen: Gut eine Stunde ließ es sich der Peugeot-Fahrer in einem Schnellrestaurant an der Autobahn Anschlussstelle bei Türkheim schmecken, als er am Sonntag gegen 20.35 Uhr wieder zu seinem Auto kam, bemerkte er , dass sein Auto an der vorderen Stoßstange beschädigt war. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 500 Euro. Der Verursacher, möglicherweise ein Pkw mit Wohnwagen, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei in Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)