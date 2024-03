Nachbarschaftsstreit in Türkheim mit der Mistgabel ausgetragen

Am Auge wurde ein Mann verletzt, dessen Nachbar mit einer Mistgabel gedroht hatte. Die genauen Hintergründe des Streits in Türkheim müssen noch geklärt werden.

Noch ist unklar, warum es am Sonntagmorgen zwischen zwei Bewohnern eines Mehrparteienhauses in der Kirchenstraße in Türkheim zu einem Streit gekommen ist. Die Polizei Bad Wörishofen muss den genauen Hergang des Nachbarschaftsstreits erst noch ermitteln. Bislang geht die Polizei davon aus, dass der jüngere der beiden Beteiligten wohl den Hausflur mit diversen Gerätschaften zugestellt haben, was seinem Nachbarn missfiel. Daraus entwickelte sich ein Streitgespräch, bei welchem der Ältere eine Mistgabel in die Hand nahm. Zwischen beiden Beteiligten entstand laut Polizei ein Gerangel, in dessen Verlauf der Jüngere durch die Mistgabel am linken Auge verletzt wurde. Hinzukommende Familienangehörige konnten schlichten und die Streithähne trennen. Der Jüngere erlitt eine Wunde am Auge und klagte über Sehbeschwerden, weswegen er mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht wurde. Der Ältere blieb unverletzt. (AZ)