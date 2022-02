Nächste Entscheidung im Kampf ums Türkheimer Bürgermeisteramt

Plus Jetzt haben sich auch die Freien Wähler in Türkheim entschieden, ob sie eine eigene Kandidatin oder einen Kandidaten gegen Amtsinhaber Christian Kähler ins Rennen schicken.

Der Marktrat Türkheim hatte zuletzt den Termin für die bevorstehende Bürgermeisterwahl festgelegt. Wenn es die gesetzlichen Vorschriften zulassen, dann soll die Wahl ausschließlich als Briefwahl stattfinden. Man habe sich mit dem Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde auf den Sonntag, 26. Juni 2022, als Termin für die Bürgermeisterwahl geeinigt. Nach den Vorschriften müsse der Wahltermin innerhalb der letzten drei Monate vor Ausscheiden des Amtsinhabers stattfinden. Die Amtsperiode von Christian Kähler endet am 11. September.