Prügelei mit einem ungebetenen Besucher in Türkheim

In einem Türkheimer Haus stand plötzlich ein Fremder im Keller. Als ein Bewohner ihn entdeckte, wurde es handgreiflich.

Ungebetenen Besuch hatten Bewohner eines Hauses in der Maximilian-Philipp-Straße in Türkheim am Samstagabend. Laut Polizei war ein 34-Jähriger über eine geöffnete Tür in den Keller eines Mehrfamilienhauses gekommen. Ein 32 Jahre alter Bewohner des Hauses traf ihn dort an und es kam zu einer Prügelei, bei der beide Männer verletzt wurden. Der Hausbewohner konnte den anderen Mann bis zum Eintreffen der Polizei fixieren. Wegen einer Augenverletzung wurde dieser ins Krankenhaus gebracht. Beide Beteiligten müssen mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen. Der 34-Jährige muss sich außerdem wegen eines Hausfriedensbruchs verantworten, heißt es in der Polizeimeldung. (mz)