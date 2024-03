Schülerin vermisst ihr Mountainbike

Ein schwarzes Mountainbike der Firma Conway wurde vor der Mittelschule in Türkheim geklaut. Die Polizei sucht Zeugen.

Als der Schultag am Mittwoch zu Ende war, begann für eine 13-Jährige der Ärger: Ihr Fahrrad, das sie am Dienstag um 8 Uhr an der Mittelschule in Türkheim in der Oberjägerstraße abgestellt und mit einem Schloss versperrt hatte, war verschwunden. Bei dem Fahrrad handelt es sich laut Polizei um ein schwarzes Mountainbike mit pinker Aufschrift der Marke Conway. Zudem war das Mountainbike mit einem Schloss versperrt. Hinweise an die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)