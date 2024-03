Sperrmüll am Altglascontainer illegal entsorgt

Teile eines ausgedienten Schlafzimmers haben Unbekannte in Türkheim einfach beim Altglas-Container abgelegt. Die Polizei sucht Zeugen.

In einem Fall von Umweltfrevel und illegaler Müllentsorgung ermittelt die Polizei: An den Altglas-Containern in der Hochstraße in Türkheim wurde in den vergangenen Tagen Sperrmüll entsorgt. Es handelt sich dabei um zwei Matratzen und zwei kleine Holzschränke. Offensichtlich wurde ein Schlafzimmer entrümpelt. Die Polizei Bad Wörishofen bittet um Hinweise auf den Müllentsorger unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)