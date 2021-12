Türkheim

11:40 Uhr

Stromausfall in Türkheim: Baum stürzt unter Schneelast in eine Leitung

Plus Rund 750 Haushalte waren am Donnerstagvormittag plötzlich ohne Strom. Es ist bereits der fünfte große Stromausfall in Türkheim in diesem Jahr. Was die LEW dazu sagt.

Von Markus Heinrich

Erneut gab es in Türkheim einen Stromausfall. Rund 750 Haushalt waren davon betroffen. Diesmal hatten die starken Schneefälle einen Anteil daran. Es ist bereits der fünfte große Stromausfall in Türkheim in diesem Jahr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

