Türkheim verankert Naturschutz in Bebauungsplänen

Plus Der Markt Türkheim bringt gleich mehrere Neubaugebiete einen weiteren Schritt voran. Konkret geht es dabei auch um Artenschutz.

Alle sind eigentlich für Natur- und Klimaschutz. Wenn es dann aber konkret wird, scheiden sich schnell die Geister. Dies wurde auch bei der jüngsten Sitzung des Marktrates von Türkheim deutlich, als es darum ging, vier Bebauungspläne auf den Weg zu bringen. Denn mittlerweile greifen die Stellungnahmen der Naturschutzbehörde schon ganz konkret in die Planungen ein.