Bürgermeister ärgert sich: Bauprojekt, das genehmigt werden soll, gibt es schon

Wo erst noch genehmigt werden sollte, wurde in Türkheim schon längst gebaut. Das kam in der Sitzung des Bauausschusses auf.

Plus Die Bauausschusssitzung in Türkheim nahm eine unerwartete Wendung, als es um neue Wohnungen geht. Auch das Schragl-Projekt war Thema, allerdings nur kurz.

Von Karin Donath

Mit einem Kuriosum musste sich der Bauausschuss der Gemeinde Türkheim beschäftigen. Das Projekt, das genehmigt werden sollte, gibt es nämlich zwischenzeitlich schon.

Bürgermeister Christian Kähler trug das geplante Bauvorhaben, den Einbau von zwei Wohnungen in einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen in Irsingen, vor. Im Erdgeschoss ist neben der bestehenden Wohneinheit eine zweite geplant, im Ober- und Dachgeschoss soll ebenfalls eine Wohnung entstehen, es sind unter anderem Balkone im Westen Richtung Dorfstraße vorgesehen. Wie Lothar Rogg von der Bauverwaltung erläuterte, würden die beiden Balkone auf der Westseite die Baulinie in Richtung Dorfstraße um 1,50 Meter überschreiten, daher sei eine Befreiung von der Festsetzung des Bebauungsplanes erforderlich.

