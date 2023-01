VHS Türkheim bietet Abwechslung in den Faschingsferien

Die Faschingsferien sind kurz, trotzdem hat die Volkshochschule Türkheim ein umfangreiches Kursprogramm für Kinder und Jugendliche zusammengestellt. In nur einer Woche sind es 30 Veranstaltungen.

Das Faschingsferienprogramm der VHS Türkheim hat viel zu bieten: Am Donnerstag, 23. Februar, kommt Polizeihauptkommissar Andreas Drews ins Türkheimer Waaghaus. Sein Arbeitsbereich ist die Prävention und die Jugendarbeit. Und er bringt ein echtes Polizeiauto mit neuester Ausstattung mit! Im großen Waaghaus-Saal wird er anderthalb Stunden lang von der Arbeit der Polizei in Bad Wörishofen und in ganz Bayern erzählen und Fragen beantworten. „Polizei hautnah erleben“ ist der Titel dieser Veranstaltung für Schulkinder.

Noch gibt es freie Plätze für das Ferienprogramm der VHS Türkheim

In einigen weiteren Kursen sind auch noch Plätze frei. In der Schulküche der Mittelschule darf leckeres Fingerfood hergestellt werden. Und wer für das närrische Faschingstreiben noch nicht das geeignete Outfit hat, kann sich eine Gipsmaske nach dem Abdruck des eigenen Gesichts formen. Die darf dann mit bunten Pailletten und Federn geschmückt werden. Bastelbegeisterte Kindergartenkinder dürfen zusammen mit Eltern und Großeltern einen Frühlingskranz binden. Auch mit Mosaiksteinen kann ein schönes Werkstück, wie beispielsweise ein Tablett, hergestellt werden.

Nähere Infos über noch freie Plätze im Faschingsferienangebot der VHS Türkheim im Waaghaus gibt es im Internet unter www.vhs-tuerkheim.de oder unter der Telefonnummer 08245/967188. Damit sollte nicht zu lange gewartet werden, denn mehrere Kurse sind schon ausgebucht.

