Wurde die Mülltonne in Brand gesteckt?

Hinweise auf einen möglichen Brandstifter sucht die Polizei: In Türkheim hatte eine Mülltonne Feuer gefangen. Spaziergänger alarmierten die Feuerwehr.

Der Aufmerksamkeit von Spaziergängern und dem schnellen Einsatz der Türkheimer Feuerwehr ist es zu verdanken, dass eine brennende Mülltonne schnell gelöscht werden konnte. Laut Polizei bemerkten die Spaziergänger am Sonntagabend in der Maximilian-Philipp-Straße Rauchentwicklung und verständigten den Notruf. Die Feuerwehr aus Türkheim konnte den Brandherd schnell löschen. Eine Ursache ist bisher nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Jetzt sucht die Polizei Zeugen für eine mögliche Brandstiftung. Hinweise an die PI Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0. (mz)