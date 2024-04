Anzeige nach Schlägerei auf dem Sportplatz in Tussenhausen

Bei einem Fußballspiel gerieten ein Spieler und ein Fan aneinander. Jetzt ermittelt die Polizei.

Auf dem Fußballplatz in Tussenhausen sind am Sonntag bei einem Spiel ein Spieler der Gastmannschaft mit einem Heim-Fan aneinandergeraten. Laut Polizei versetzte der Spieler dem Fan einen Faustschlag ins Gesicht und trat dem anderen auch noch in die Rippen. Jetzt ermittelt die Polizei gegen den Spieler wegen Verdachts auf Körperverletzung. (mz)