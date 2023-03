Unbekannter schießt mit Luftgewehr auf Katze

Eine Frau aus Tussenhausen hat im Ohr ihrer Katze einen Fremdkörper gefunden. Wie sich herausstellte, handelte es sich um die Patrone eines Luftgewehrs.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, ist in der Zeit zwischen dem 2. bis und dem 5. März in Tussenhausen mit einem Luftgewehr auf eine Katze geschossen worden. Die Besitzerin der Katze hatte in deren Ohr einen Fremdkörper entdeckt, der sich laut Polizei als Patrone eines Luftgewehrs entpuppte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08247/96800 bei der Polizei zu melden. (AZ)