Frau von Auto angefahren: Unfall auf Parkplatz in Mindelheim

Eine Frau wurde bei einem Unfall in Mindelheim verletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Auf einem Mindelheimer Supermarktparkplatz wurde am Samstagvormittag eine Frau von einem Auto angefahren.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall auf einem Parkplatz an der Landsberger Straße. Ein Autofahrer habe dort beim Rückwärtsfahren aus einer Parklücke eine Frau übersehen, die hinter seinem Wagen vorbeiging. Das Auto erfasste die Frau. Diese sei gestürzt und habe sich dabei am Kopf verletzt. Der Reifen des Autos habe die Frau zudem an einem Fuß verletzt. Ein Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Der Autofahrer werde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt, teilte die Polizei mit. (mz)

