3,23 Millionen Euro für Bauarbeiten an Schulen und am Landratsamt

Der Landkreis Unterallgäu investiert auch 2024 wieder in seine Gebäude. Das ist geplant.

Ein neues Stockwerk fürs Landratsamt, zusätzliche Klassenräume fürs Sonderpädagogische Förderzentrum und weitere Photovoltaikanlagen: Auch in diesem Jahr investiert der Landkreis Unterallgäu wieder in seine Gebäude. Was genau geplant ist, stellte Thomas Burghard, Leiter des Hochbauamts am Landratsamt, in einer gemeinsamen Sitzung von Kreis- und Bauausschuss vor. Die Mitglieder befürworteten die Projekte.

Mehrere Arbeiten betreffen das Landratsamt in Mindelheim. Dieses wird aktuell für vier Millionen Euro um ein viertes Obergeschoss aufgestockt, in dem bis zu 48 neue Arbeitsplätze entstehen. Für die Bauarbeiten, die im Februar abgeschlossen werden, sind in diesem Jahr 150.000 Euro eingeplant. Für eine Photovoltaik-Anlage auf der neuen Etage und an der Fassade fallen Restkosten von 10.000 Euro an. Zudem soll 2024 der Erweiterungsbau aus dem Jahr 1986 für 900.000 Euro energetisch saniert und der Bereich vor dem Sitzungssaal aus Brandschutzgründen mit einem Glaselement (Kosten: 30.000 Euro) abgetrennt werden. Ferner sind 50.000 Euro für die Planung eines zusätzlichen Erweiterungsbaus angesetzt.

Die Bauarbeiten am Sonderpädagogischen Förderzentrum in Mindelheim starten im Januar

Die Erweiterung des Sonderpädagogischen Förderzentrums in Mindelheim startet im Januar mit Abbrucharbeiten. Die ehemalige Hausmeisterwohnung im Dachgeschoss wird für 1,25 Millionen Euro zu Klassenräumen umgebaut, die für die Offene Ganztagesschule benötigt werden. Im Zuge der Arbeiten erhält auch das Förderzentrum eine Photovoltaikanlage. Sie kostet 80.000 Euro.

Die Staatliche Berufsschule in Mindelheim braucht mehr Platz für die Sparte „Fahrzeugtechnik“. Für die Planung eines Neubaus sind im Investitionsprogramm des Hochbauamts 50.000 Euro vorgesehen. Zudem stehen Brandschutzmaßnahmen am Kolleggebäude an, die mit 30.000 Euro zu Buche schlagen.

An der Außenstelle der Berufsschule in Bad Wörishofen soll in den Sommerferien 2025 eines der beiden Wohnheime neu gebaut und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden. Hierfür sind heuer Planungskosten in Höhe von 500.000 Euro veranschlagt.

Auch die Außenstelle der Berufsschule in Memmingen bekommt eine Photovoltaikanlage. Die großflächige Anlage mit Kosten in Höhe von 150.000 Euro wird dieses Jahr auf dem Dach des Altbaus errichtet.

Bei seinen Projekten achtet der Landkreis auch auf den Klimaschutz

Insgesamt sind in diesem Jahr 3,23 Millionen Euro für Investitionen in Gebäude eingeplant. Die Maßnahmen werden zum Teil über mehrere Jahre finanziert. Hinzu kommen Kosten für Unterhalt und technisches Gebäudemanagement der kreiseigenen Liegenschaften, wozu auch die Kreis-Seniorenwohnheime sowie Gebäude des Schulzweckverbands Bad Wörishofen gehören.

Der Klimaschutz spiele dabei stets eine große Rolle, machte Hochbauamtsleiter Thomas Burghard deutlich. Immer mehr Gebäude würden mit Photovoltaikanlagen ausgestattet, der Energieverbrauch der Gebäude werde systematisch kontrolliert und optimiert und bei Neubauten achte man auf eine ökologische und energieeffiziente Bauweise. (mz)