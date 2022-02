Auf dem Pferderücken von der Mongolei nach Memmingen

Plus Luisa Mayr und Pete Breidahl sind sich in der Mongolei begegnet. Sie haben eine 12.000-Kilometer-Tour gemeistert und die Liebe gefunden. Das ist ihre Geschichte.

„Von super-romantisch kann es ganz schnell ganz scheiße werden.“ Eine Erkenntnis, die Luisa Mayr (26) aus Memmingen gewonnen hat – während ihrer Tour von der Mongolei nach Deutschland auf einem Pferd. Zwei Jahre war sie unterwegs, 12.000 Kilometer, davon 7000 auf Pferden. Seit Herbst ist sie wieder in Memmingen – zusammen mit dem Australier Pete Breidahl (43), den sie auf ihrer Tour kennen- und liebengelernt hat. Ihre Begenung begann mit einem tierischen Zufall - oder war es womöglich Schicksal?